Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.83 ↓

EUR 70.77 ↑

30 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии школьник пожаловался Радию Хабирову на свою учительницу

ОБЩЕСТВО
Фото: https://www.instagram.com/milanaskorobog/

В Башкирии школьник пожаловался Радию Хабирову на свою учительницу Фото: https://www.instagram.com/milanaskorobog/

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Школьник из Уфы пожаловался Радию Хабирову на свою учительницу. Подросток оскорбился поведением педагога и решил обратиться за разрешением конфликта к главе республики. В ситуации лично разбиралась уполномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова.

﻿«Конфликт между учеником и учителем произошел в последний день четверти, перед каникулами, — сообщила детский омбудсмен. — Дмитрий (имя изменено) был оскорблён поведением учителя и обратился к Главе республики с просьбой защитить его честь и достоинство. Сегодня мы выехали в школу для решения этого конфликта. Разговаривали лично с Димой, с его мамой, с учителем, директором, психологом и социальным педагогом. Наша встреча прошла в режиме медиации — взрослые и ребенок были заинтересованы в решении этого вопроса. С Димой разговаривала как с родным сыном: об оценках, о пропусках, вообще о жизни, и об отношениях. Да, этот случай для него стал, в некотором смысле, проявлением его лидерских качеств, поэтому мы говорили с Димой о том, как развивать в себе волю, настойчивость, целеполагание, — все то, чем должен обладать лидер. Конфликт был разрешен, но я остаюсь наблюдать за ситуацией до полного её решения».

Теги: уполномоченный по правам ребенка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе обнаружили машину пропавшего отца с двумя сыновьями
Волонтеры поисково-спасательных отрядов и полицейские около лесного массива в уфимском микрорайоне Инорс обнаружили автомобиль 37-летнего Артема Мазова,
Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии с участием большегруза
Смертельная авария произошла днем в городе Нефтекамске. На улице Янаульской столкнулись грузовик «Урал» и «Лада Приора». Жертвами ДТП стали два человека
Стало известно, когда все участники программы «300 тысяч за первенца» получат деньги
В Башкирии завершается программа «Получи 300 тысяч за рождение первого ребенка». «Башинформ» рассказывал ранее, что семьи, нуждающиеся в улучшении жилищ
Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, в каком случае вырастут тарифы на вывоз мусора
Глава Башкирии Радий Хабиров констатировал, что «в мусоре республика не утонула» после его решения о самых низких тарифах на вывоз ТКО на территории Прив
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть