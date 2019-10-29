В Башкирии школьник пожаловался Радию Хабирову на свою учительницу
В Башкирии школьник пожаловался Радию Хабирову на свою учительницу Фото: https://www.instagram.com/milanaskorobog/
УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Школьник из Уфы пожаловался Радию Хабирову на свою учительницу. Подросток оскорбился поведением педагога и решил обратиться за разрешением конфликта к главе республики. В ситуации лично разбиралась уполномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова.
«Конфликт между учеником и учителем произошел в последний день четверти, перед каникулами, — сообщила детский омбудсмен. — Дмитрий (имя изменено) был оскорблён поведением учителя и обратился к Главе республики с просьбой защитить его честь и достоинство. Сегодня мы выехали в школу для решения этого конфликта. Разговаривали лично с Димой, с его мамой, с учителем, директором, психологом и социальным педагогом. Наша встреча прошла в режиме медиации — взрослые и ребенок были заинтересованы в решении этого вопроса. С Димой разговаривала как с родным сыном: об оценках, о пропусках, вообще о жизни, и об отношениях. Да, этот случай для него стал, в некотором смысле, проявлением его лидерских качеств, поэтому мы говорили с Димой о том, как развивать в себе волю, настойчивость, целеполагание, — все то, чем должен обладать лидер. Конфликт был разрешен, но я остаюсь наблюдать за ситуацией до полного её решения».