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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Андрей Назаров провёл первое заседание Правительства Башкирии в новом составе

ПОЛИТИКА
Фото: https://pravitelstvorb.ru/

Андрей Назаров провёл первое заседание Правительства Башкирии в новом составе Фото: https://pravitelstvorb.ru/

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

29 октября первый заместитель премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров провёл заседание Правительства РБ. Рассматривались вопросы реализации национальных проектов в регионе и результаты функционирования территорий опережающего социально-экономического развития.

Андрей Назаров потребовал скорректировать эту работу с целями и задачами «сентябрьского» Указа Главы региона Радия Хабирова. Документ насыщен социальными мероприятиями, на них расходуется до 70% бюджетных средств.

﻿«Мы видим перед собою три стратегические цели: увеличение валового регионального продукта до 2 триллионов рублей в год, объем инвестиций в основной капитал должен вырасти до 500 миллиардов рублей, и численность жителей республики к 2024 году должна достичь 4,1 миллионов человек, – уточнил первый вице-премьер. – Для этого мы должны построить и реконструировать в отведенное время более 700 объектов медицины, образования, культуры.
При этом по общему объему ВРП республика находится в первой десятке российских регионов, но в разделе на душу населения регион уже на 46 месте. Исходя из этого необходимо существенно увеличивать производительность труда на 40-50%».

Первый заместитель премьер-министра Правительства РБ – руководитель аппарата Правительства РБ Илшат Тажитдинов рассказал о ходе реализации в республике нацпроектов, на реализацию 58 регпроектов в 2019 году предусмотрено свыше 27,8 млрд. рублей бюджетных средств. Из них 14,5 млрд. рублей – это федеральные средства. Подробно были рассмотрены такие национальные проекты как «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение». Была поставлена задача ускорить темпы строительства в первую очередь на тех объектах, где сроки ввода их в эксплуатацию имеют существенные отклонения. Так, например, готовность строящихся детских садов в Демском, Советском и Уфимском районах составляет от 56 до 67%.

Также на заседании заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов рассказал о результатах функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. В ТОСЭРы планируется привлечь более 100 новых резидентов с созданием 6,5 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.

В завершении заседания Андрей Назаров сообщил, что сейчас формируется проект программы деятельности правительства на срок своих полномочий, который будет представлен на обсуждение уже на следующем заседании Правительства РБ.

Теги: Правительство РБ
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