Фото: Общественная палата РБ В Башкирии шестиклассник Реналь Хабиров открывает обучающий центр для «особенных» детей Фото: Общественная палата РБ

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ученик 6 класса СОШ № 7 города Туймазы Реналь Хабиров 6 ноября приглашает в родной город на открытие своего обучающего центра для развития «особенных» детей «Учусь, играя». В новом центре подросток планирует проводить мастер-классы с 15-20 детьми, конструировать ракеты, развивать мелкую моторику рук, делать из бумаги поделки, а также приглашать известных людей для занятий.

﻿«Проект поддержали мои родители и администрация Туймазинского района. Сбудется, наконец, моя мечта. Люблю помогать людям, мне нравится это», — сказал Реналь, выступая в уфимском Конгресс-Холле «Торатау», на заключительной региональной конференции волонтеров-школьников Башкортостана по итогам проекта «3D»-волонтеры «малых дел».

12-летний Реналь — самый юный член волонтерской команды «Импульс» города Туймазы, получившей приз за активное участие в проекте «3D»-волонтеры «малых дел», один из победителей Летних волонтерских игр 2019 года.

В сентябре этого года школьник выиграл грант на реализацию проекта «Автогородок — залог безопасности движения на дорогах» на Молодежном форуме «Новаторы», сообщает Общественная палата республики.

﻿«Весной следующего года в Туймазах начнут строить современный автогородок, — рассказал школьник.- Дети будут не просто ездить на машинках, а играя, познавать правила движения. Каждый ребенок сможет попробовать себя в роли инспектора ДПС, водителя автомобиля и других участников дорожного движения. Я обратился с этим предложением в администрацию нашего района, меня полностью поддержали. Считаю, что с маленького возраста нужно обучать детей правилам ПДД. Такие автогородки есть в 2-3 городах нашей республики, я уверен, что они нужны в каждом городе».

Также Реналь разработал баннер, в котором попросил детей одевать светоотражающие жилеты в темное время суток.

В 2017 году в возрасте 10 лет он разработал дизайн специальных контейнеров для использованных батареек, поставил их в двух торговых центрах в городе и собрал около пяти тысяч отработанных аккумуляторов. Также он организовал день открытых дверей в СКК «Туймазы-Арена» для информирования детей с ограниченными возможностями и их родителей о работающих здесь спортивных секциях. После этого 30 детей-инвалидов смогли начать здесь заниматься спортом наравне со своими здоровыми ровесниками. Помимо этого, он организовал сбор средств для реабилитации 5-летней девочки Даши, больной ДЦП. Мальчик вместе с папой обошел все крупные предприятия города и просил о помощи их руководителей. Им удалось собрать около половины необходимой суммы.

5 декабря на день добровольца Глава республики Радий Хабиров приводил в пример Реналя в социальных сетях.