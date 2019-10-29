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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии к юбилею Великой Победы откроют военно-патриотический парк «Патриот»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба главы Башкортостана

В Башкирии к юбилею Великой Победы откроют военно-патриотический парк «Патриот» Фото: пресс-служба главы Башкортостана

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В 2020 году в Башкортостане должен заработать военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот». Директор будущего парка Александр Старшинин на заседание республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне рассказал о ситуации по передаче земельного участка в Чишминском районе, где раньше размещалась военная база, от Минобороны в собственность республики.

По его словам, уже пройдено два этапа и сейчас осталось только получить приказ Минобороны. Сейчас уже разрабатывается сценарий открытия парка «Патриот», который предварительно запланирован на 8 мая 2020 года. Зрителей смогут принять участие в разного рода спортивных состязаниях с уклоном на армейскую тематику, планируется парад военной техники, различные конкурсы, всех будут угощать солдатской кашей. В дальнейшем в парке планируется проводить занятия по начальной военной подготовке с заездом старшеклассников на семидневную смену.

По мнению военного комиссара Башкортостана Игоря Харченко, это позволит учащимся получить навыки армейской службы, проводить стрелковую подготовку непосредственно на полигоне, пожить в казармах.

Радий Хабиров предложил обсудить конфигурацию будущего военно-патриотического парка на отдельном совещании.

«Это серьезная история, здесь надо делать все разумно и не спеша. Те же казармы надо отремонтировать, привести в порядок, посмотреть, чем можно еще наполнить парк «Патриот», — сказал глава региона.

Теги: Военно - патриотическое воспитание
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