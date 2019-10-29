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МЧС Башкирии предупреждает о похолодании и установлении снежного покрова

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает о похолодании и установлении снежного покрова Фото: автор

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС по Башкортостану предупреждает жителей республики о похолодании и установлении снежного покрова. Ссылаясь на данные «Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ведомство информирует, что с 29 октября до 1 ноября ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -3, +2 градусов до -5, -10, при прояснениях до -15, днем от 0, +5 до 0,-5.

30 октября по югу республики, 31 октября по всей территории Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ожидается установление снежного покрова.

Теги: МЧС по РБ
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