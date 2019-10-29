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Российские ученые предложили новый метод борьбы с тяжелыми заболеваниями

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Российские ученые предложили новый метод борьбы с тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит В. Эксперты прокомментировали, может ли человечество избавиться от ВИЧ и гепатита B, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский отмечает, что для лечения инфекционных болезней типа ВИЧ или гепатита B должен применяться целый комплекс методик. Одно из направлений — генная терапия, она позволит лечить вирусные инфекции, которые встраиваются в геном человека, рассказал Вадим Покровский.

По его словам, сейчас научились лечить инфекцию, вызываемую вирусом гепатита С, довольно успешно потому, что этот вирус в геном не встраивается. Вирус гепатита В и ВИЧ возможно будет лечить с помощью редактирования генов, воздействуя именно на сам вирус, отметил Вадим Покровский.

Есть другое направление — это изменение генома самого человека, создание врожденного иммунитета. По словам академика РАН, часть европейцев в Северной Европе не восприимчива к ВИЧ, так как у них есть особый ген, который обеспечивает эту невосприимчивость. Покровский объяснил эту концепцию как пересадку людям подобного гена, однако еще не изучены вопросы нарушений, следуемых из таких экспериментов. Поэтому, отметил он, здесь нужно подходить селективно, долго изучать. Эксперт подчеркнул: говорить, что с помощью одного нового метода мы избавимся от всех заболеваний, не стоит, нужен комплекс разных методик.

Теги: заболевания, ВИЧ, гепатит
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