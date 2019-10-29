В Уфе сохраняется естественный прирост населения

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии на 1 января 2019 года проживало 1 млн 135 тыс 480 человек. Это восьмой показатель среди российских городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга – так как это отдельные регионы). Если сравнить с 2018 годом, что количество жителей Уфы за год выросло на четыре тысячи. Об этом на оперативном совещании в столичной администрации сообщила начальник отдела государственной статистики города Оксана Даянова.

«В 2018 году естественный прирост населения сохранился только в шести городах-миллионниках, в том числе и в Уфе – плюс 1527 человек, — отметила Даянова. – Смертность населения в столице Башкирии за последний год сложилась на уровне 10,6 на 1000 населения. Это третий показатель, который меньше общереспубликанского уровня (12,4) и общероссийского (12,5)».

Также статистики сообщили о средней зарплате в Уфе за 2018 год – 46,5 тысячи рублей. По сравнению с 2017-м годом она номинально выросла на 9,9%. Больше этот показатель среди городов-миллионников только в Красноярске (50,4 тысячи рублей) и Екатеринбурге (49,7 тысячи).

На 1000 уфимцев сегодня приходится 270 пенсионеров – это ниже среднероссийского показателя (299) и третий показатель среди миллионников.