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Радий Хабиров: Юбилей Великой Победы Башкортостан должен отметить достойно

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: Юбилей Великой Победы Башкортостан должен отметить достойно Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В России указом президента России Владимира Путина он объявлен Годом памяти и славы. Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на заседании республиканского оргкомитета, посвященного подготовке к юбилею Великой Победы, отметил, что нужно проявить максимум внимания к ветеранам войны. В Башкортостане на сегодняшний день проживает 889 участников Великой Отечественной войны, 103 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 324 инвалида Великой Отечественной войны, 103 жителя блокадного Ленинграда, 23 788 тружеников тыла и 9 784 членов семей погибших участников войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше.

Радий Хабиров отметил, что к юбилею Победы все ветераны войны должны быть обеспечены жильем. Отдельного внимания требуют одинокие фронтовики, которые нуждаются в ежедневной поддержке.

«Нужно также продолжить работу по установлению судеб наших павших земляков. К поисковому движению у нас привлечены более пяти тысяч школьников и студентов. Во время 200 экспедиций обнаружены останки более 2 тысяч красноармейцев», — сказал глава региона.
Акция «Бессмертный полк» с каждым годом собирает в свои ряды все больше участников. В этом году в ней приняли участие более 400 тысяч жителей Башкортостана. Радий Хабиров обратил внимание, что не должен нарушаться основной принцип акции – ее добровольность. Он дал поручение администрации Уфы разработать отдельный сценарий по проведению «Бессмертного полка», который должен обязательно предусмотреть музыкальное сопровождение с фронтовыми песнями и наличие небольших концертных групп по пути следования участников акции.

Глава Башкортостана дал поручение привести в порядок памятные места, обелиски и памятники, благоустроить прилегающие территории, и каждый глава муниципалитета должен взять эти вопросы под личный контроль. По его словам, города и районы уже к 1 мая должны блестеть и быть чистыми.

«Мы уникальная республика, очень богатая на героев, легендарных воинов. У нас в республике не проводится должной работы по увековечению памяти наших легендарных командиров партизанских отрядов в Словении и Чехословакии Вафе Ахмадуллине и Даяне Мурзине. С Уфой и Башкортостаном связаны имена многих легендарных личностей, в частности, Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Карбышева, который в годы гражданской войны служил в Уфе военным инженером и его память должна быть увековечена в республике», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана еще раз напомнил, что на Советской площади будет установлен памятник командиру легендарной Башкавдивизии Минигали Шаймуратову и мы должны сохранить для потомков подвиги наших земляков, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны.
«Великая Победа – это основа для единения всей страны и мы должны достойно провести 75-летний юбилей», — отметил глава региона.

Теги: Радий Хабиров, юбилей Великой Победы
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