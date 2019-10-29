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29 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сегодня в Башкирии заметно похолодает

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики прогнозируют сегодня в Башкирии переменную облачность, днем без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный умеренный.

По данным Башгидромета, температура воздуха днем 29 октября составит 0 — плюс 5 градусов, по югу республики — от 5 до 10 градусов тепла.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», минувшая неделя в республике выдалась аномально теплой, температура воздуха в Башкирии превысила норму на 4-6 градусов.

Более того 26 октября в Уфе был перекрыт абсолютный максимум. На метеостанции Уфа-Дема температура воздуха повысилась до +13,7 градуса. Так тепло в этот день было 71 год назад, в октябре 1948 года. Столбики термометров зафиксировали тогда 13 градусов тепла.

Теги: погода
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