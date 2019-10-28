Фото: ИА «Башинформ» Температурный рекорд в Уфе - так тепло в октябре не было с 1948 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Прошедшая неделя в Башкирии выдалась аномально теплой, температура воздуха в регионе превысила норму на 4-6 градусов.

Более того, в минувшую субботу, 26 октября в Уфе был перекрыт абсолютный максимум. На метеостанции Уфа-Дема температура воздуха повысилась до +13,7 градусов. Так тепло в этот день было 71 год назад, в октябре 1948 года. Столбики термометров зафиксировали тогда 13 градусов тепла, сообщает Башгидромет.

В последние несколько дней октября жители Башкирии уже почувствуют приближение зимы. Похолодает значительно и установится снежный покров.