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28 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе произошло 7 ЧП в связи со шквалистым ветром

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты г.Уфа

Фото: Управление гражданской защиты г.Уфа

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в уфимское Управление гражданской защиты поступило 7 обращений по факту падения деревьев и элементов кровли зданий в Калининском, Кировском, Октябрьском и Советском районах города. Ранее на территории республики прогнозировалось ухудшение погодных условий в виде усиления ветра, прохождение которого в столице полностью оправдалось.

Так, по адресу: ул. 50 лет СССР, 47, произошло падение дерева на линии электропередач, аварийного отключения электроэнергии не зафиксировано.

Ветром повреждены два светофора: на ул. С. Агиша, а также на перекрестке улиц Айская и Чернышевского. Для восстановления работы светофорного оборудования на места выехали сотрудники МУП «Уфагорсвет».

В трех случаях произошло падение укрывного материала, металлических элементов и конструкций, расположенных на кровлях зданий. Получили повреждения два автомобиля.

В результате происшествий из людей никто не пострадал.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра не рекомендуется находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Для того, чтобы уберечь личный автотранспорт от повреждений, лучше не оставлять его вблизи этих объектов, а также не парковать машины в непосредственной близости от зданий.

Теги: усиление ветра
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