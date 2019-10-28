В Башкирии к цифровому телевещанию подключились почти 25 тысяч домохозяйств
В Башкирии к цифровому телевещанию подключились почти 25 тысяч домохозяйств Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии к цифровому телевещанию подключились почти 25 тысяч домохозяйств. Это самый большой объём среди всех регионов страны, сообщил руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации региона Борис Мелкоедов на оперативном совещании в Правительстве РБ.
«По Вашему поручению оказывается помощь малообеспеченным гражданам для перехода на цифровое вещание, – отметил Борис Мелкоедов. – Меры господдержки беспрецедентные. На сегодняшний момент ими воспользовались более 7,4 тысячи граждан. Спутниковое оборудование установлено в 5 464 домохозяйствах, компенсацию на приобретение цифровых приставок получили 1 995 человек. Помощь пожилым, маломобильным людям оказывают волонтеры. На сегодняшний день исполнено более 35 тысяч заявок на подключение».Радий Хабиров поручил продолжить оказание господдержки отдельным категориям граждан.
«Сильный удар получают те, у кого старые телевизоры, а это, как правило, не самые богатые люди, – сказал руководитель региона. – Поэтому работу надо продолжать, чтобы люди у нас не остались без телевидения».