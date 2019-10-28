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В Башкирии к цифровому телевещанию подключились почти 25 тысяч домохозяйств

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии к цифровому телевещанию подключились почти 25 тысяч домохозяйств Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии к цифровому телевещанию подключились почти 25 тысяч домохозяйств. Это самый большой объём среди всех регионов страны, сообщил руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации региона Борис Мелкоедов на оперативном совещании в Правительстве РБ.

﻿«По Вашему поручению оказывается помощь малообеспеченным гражданам для перехода на цифровое вещание, – отметил Борис Мелкоедов. – Меры господдержки беспрецедентные. На сегодняшний момент ими воспользовались более 7,4 тысячи граждан. Спутниковое оборудование установлено в 5 464 домохозяйствах, компенсацию на приобретение цифровых приставок получили 1 995 человек. Помощь пожилым, маломобильным людям оказывают волонтеры. На сегодняшний день исполнено более 35 тысяч заявок на подключение».
Радий Хабиров поручил продолжить оказание господдержки отдельным категориям граждан.

﻿«Сильный удар получают те, у кого старые телевизоры, а это, как правило, не самые богатые люди, – сказал руководитель региона. – Поэтому работу надо продолжать, чтобы люди у нас не остались без телевидения».

Теги: цифровое телевидение
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