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Архитекторы из Уфы получили призы на Российской архитектурной биеннале в Татарстане

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Архитекторы из Уфы получили призы на Второй Российской молодежной архитектурной биеннале в Татарстане. Показ конкурсных проектов проходил с 24 по 26 октября в Иннополисе. Основная цель биеннале — поддержка молодых архитекторов и их активное вовлечение в сферу градостроительства. Темой проектов в этом году стала вторая жизнь промышленных пространств: территории бывшего завода «Сантехприбор» и портового элеватора, расположенных в Казани.

Из 30 конкурсных проектов, разработанных финалистами, были выбраны четыре лучшие работы, их наградили золотыми и серебряными призами.

В номинации «Территория бывшего завода «Сантехприбор» серебряный приз получило бюро «КБ 11» (Уфа). Специальным упоминанием жюри в номинации «Элеватор» отмечен проект архитектора Азата Ахмадуллина.

Архитекторы из КБ «11» считают, что руины бывшего завода «Сантехприбор» могут стать пригодными для всесезонного использования и вместо производства генератором развития территории должна стать культура. В основе проекта – идея создания города-утопии, где человек может пережить уникальный пространственный опыт. Разработка предполагает создание общественного пространства, сочетающего яркие акценты и активные пространственные формы — колонны, лаконичные стеклянные оранжереи, водоемы, системы из мостов и переходов, подвижные световые объемы на вертикальных рельсах, которые днем служат гостеприимными лаунжами на уровне земли, а вечером поднимаются над площадью, обеспечивая ее освещение.

Специальное упоминание жюри получила работа архитектора Азата Ахмадуллина. По его задумке проект «Элеватор» предусматривает максимальное сохранение объекта и его тактичное приспособление под актуальные функции. Единый для всех корпусов элеватора стилобат должен превратиться в просторную общественную зону, окруженную открытой галереей с многочисленными небольшими кафе и выставочными пространствами. В самой большой части элеватора – 12-рядном корпусе – могут расположиться дайвинг-труба, аэротруба и скалодром. Истории места будет посвящен и Музей зерна, расположенный в центральной части элеватора. Пространство между элеватором и набережной трактовано как ландшафтный парк, в котором преобладают зерновые культуры. А корабли и грузовые вагоны, которыми зерно поставлялось сюда, станут элементами туристического маршрута, проложенного по территории и связывающего между собой многочисленные спортивные площадки, амфитеатр, предназначенный для публичных мероприятий и концертов, а также главную пешеходную площадь перед самим элеватором. Жилье представлено двумя урбан-виллами, таунхаусами, расположенными вблизи основного здания, а также коливингами в надсилосной галерее элеватора.

«Наиболее важным критерием оценки проектов для нас была их реализуемость, четкое понимание того, какие элементы застройки можно сохранить, какие можно не сохранять, какие можно трансформировать для того, чтобы обеспечить по-настоящему устойчивое долгосрочное развитие территории, — сказал куратор биеннале Сергей Чобан.— Дискуссия по поводу выбора победителей была сложной, но итоговым решением мы все остались довольны».

﻿«Мы создаем каталог решений, который будем использовать и для иных аналогичных объектов. Мы намерены заказать реальные проекты у всех победителей и обладателей специальных призов», — отметила директор биеннале Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Теги: архитекторы
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