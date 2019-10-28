В Башкирии строительство новых бассейнов и катков может потребовать 4,44 млрд рублей

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В правительстве Башкирии разрабатывают программу строительства новых бассейнов и ледовых катков. Сегодня после проведения «Стройчаса» глава республики Радий Хабиров написал в своих соцсетях, что до 2024 года в «16 районах будут построены бассейны, которых здесь никогда не было. Для экономии будем использовать типовые проекты, предусматривающие не только сам бассейн, но еще и спортивный зал или, в ряде случаев – крытый каток. В республике уже есть 210 бассейнов, но этого недостаточно. В ходе рабочих поездок по республике часто слышал, что люди не умеют плавать, потому что негде учиться. Странно, что в 21 веке мы не можем обеспечить людей этим нехитрым благом цивилизации. Будем исправлять ситуацию».

Определено, что бассейны будут строиться в следующих муниципалитетах: Архангельском, Бакалинском, Благоварском, Белокатайском, Дуванском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Нуримановском, Стерлитамакском, Уфимском, Чекмагушевском районах, в Межгорье, Бирске и в уфимском микрорайоне Шакша. Почти везде бассейны решено строить на 6-8 дорожек длиной 25 метров.

В Месягутово построят и бассейн, и ледовый каток. Обсуждается вопрос о строительстве катка в Бирске и в Кушнаренково.

Реализация проекта может потребовать до 4,44 млрд рублей. Из них до 1,5 млрд руб. возможно получить из федерального бюджета благодаря участию в различных программах, отметил министр молодежной политики и спорта Руслан Хабибов.