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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Росстат утвердил эмблему Всероссийской переписи населения-2020

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Росстат утвердил логотип (эмблему) Всероссийской переписи населения-2020 в качестве официального символа предстоящей переписи.

Как отмечают специалисты, логотип отражает общенациональный масштаб мероприятия, транслирует идею о национальном единстве российского народа.

Идея раскрывается через четыре общепринятых в географической науке цвета. Так, синий цвет обозначает моря, красный – горные местности, желтый – степные равнины, зелёный – леса.

Силуэт четырех людей, держащихся за руки, является классическим символом семьи, где есть отец, мать, сын и дочь.

Текстовая часть стилистически уравновешивает игровой момент и делает логотип более государственным. Число «2020» внизу эмблемы одновременно символизирует и год проведения переписи, и людей, делящихся друг с другом информацией: цифра «два» – изображение головы человека с плечом, цифра «ноль» – диалоговое окно.

«Логотип можно использовать в материалах и мероприятиях, тематически связанных с предстоящей переписью населения. Применение логотипа, атрибутики, фото- и видеофайлов предыдущих переписей населения допускаются только в исторических материалах, — пояснил агентству «Башинформ» руководитель Башкортостанстата Акрам Ганиев. — Утвержденный логотип (эмблему) предстоящей переписи также можно использовать при размещении материалов с тематикой ВПН-2020 в социальных сетях».
Кроме этого, к сообщениям в социальных сетях можно прикреплять следующие теги: #перепись#ВПН2020#переписьнаселения#ВПН2020Башкортостан».

Очередная всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Теги: перепись населения, эмблема
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