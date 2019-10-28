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28 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Из школ Башкирии могут изъять автоматы с «вредными» сладостями

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

Из школ Башкирии могут изъять автоматы с «вредными» сладостями Фото: Depositphotos.com

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Против автоматов со сладостями и шоколадками в школах сегодня на оперативном совещании выступил и.о. министра образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. По его словам, результаты проверки показали, что продукция в таких автоматах не соответствует нормам калорийности и сроку годности.

Айбулат Хажин отметил, что сладости из автоматов перебивают аппетит у детей и приводят к снижению охвата здоровым горячим питанием, что противоречит работе по развитию культуры здорового питания. Он добавил, что на автоматы часто жалуются и родители.

Глава региона Радий Хабиров предположил, что изъятие автоматов приведет к определенной реакции жителей: «опять возникает история о том, что власть непредсказуема в своей глупости».

В результате на оперативном совещании решили обсудить с владельцами автоматов возможность укомплектовать их полезной для детей пищей и напитками.

Теги: школьное питание
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