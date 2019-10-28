В России вырос процент людей, откладывающих на старость и образование

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Средняя сумма, которую жители России считают сбережениями, составляет 100 тысяч рублей. Около трети россиян имеют накопления, сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Интерес людей к дорогим вещам упал, а к накоплениям на старость, образование и автомобиль — вырос. Так, 43% копят деньги «про запас», не имея конкретной цели, причем за два года доля таких людей снизилась на 9%. «На старость» копят 25% россиян, а два года назад этот показатель составлял 16%. Еще два года назад вторым по популярности ответом о причинах накопления называлось желание отдохнуть на отложенные деньги. Однако теперь так говорят 20%. Чаще на отдых откладывают жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%). Сельские жители, напротив, делают это реже других (14%).

На ремонт квартиры или дома копят 17% россиян, на недвижимость – 16%, на образование – 14%, на автомобиль – 12%, на покупку таких вещей, как мебель, бытовая техника, одежда, – 9%.

Отмечается, что причиной роста количества россиян, которые откладывают на старость, является снижение покупательной способности и сокращение ресурса привлечения помощи со стороны детей и социального окружения. Также на это могла повлиять и пенсионная реформа: люди стали меньше рассчитывать на помощь извне и больше полагаться на себя.