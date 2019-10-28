Фото: стоп-кадр видео ТНТ Экстрасенсы разбирались в обстоятельствах гибели 19-летней жительницы Башкирии Фото: стоп-кадр видео ТНТ

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Белебее в семье Шаяновых произошла трагедия – в страшном ДТП четыре месяца назад погибла 19-летняя девушка. Ее родители обратились на передачу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, чтобы разобраться в случившемся.

Известно, что 19-летний день рождения стал для Любы трагическим. В июне девушка решила поехать с друзьями на местный пруд, попросив у родителей машину. Мать с отцом не хотели давать автомобиль, но дочь уговорила. Уже к вечеру к компании Любы присоединились взрослые 30-летние мужчины. Как позже вспоминали очевидцы, Любе это знакомство не понравилось, и она с друзьями отправилась домой. Позже выяснилось, что по дороге домой Люба пошла на обгон, но внезапно на ту же полосу перед ней выскочила машина, за рулем которой был мужчина из той самой новой компании.

По словам родителей, водитель просто не пропускал девушку вперед. Машины приблизились к перекрестку в тот момент, когда скорость у обоих была больше ста. От небольшого столкновения автомобиль Любы развернуло: он ударился о бордюр, дважды перевернулся и врезался в дерево. Виновником аварии признали погибшую Любу.

«Нам позвонили, сказали о случившемся. Мы поехали на место аварии. Муж подбежал к машине – глаза полные слез. Просто ничего не говорит, головой мотает – нет больше дочери. Жертв, кроме моей дочери, больше не было. Весь удар пришелся на нее: у нее был перелом основания черепа, — рассказала мать Любы. — Просто получается, что тот человек, который тоже виноват в ДТП, не понес наказания».

В «Битву экстрасенсов» мама Любы, ее крестная и младшая сестра обратились, чтобы узнать, кто же виноват в той страшной аварии. Ведущий раздал экстрасенсам фотографию Любы в черном конверте и четки из машины, на которых осталась кровь погибшей девушки. Люди со сверхспособностями попытались «увидеть» трагедию.

Экстрасенс из Китая описала девушку. С ее слова, она была очень похожа на Любу. Девушка попала в аварию, также ясновидящая увидела цифру «4». Мать погибшей пояснила, что ее дочь три раза попадала в аварию — четвертый раз стал роковым. Участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что девушке нужно было избегать вождения — смерть была рядом.

Другая ясновидящая заявила, что Люба погибла из-за нетрезвого мужчины, она даже захотела наложить на него порчу. Участница подчеркнула, что этот водитель должен понести наказание.

Практически все экстрасенсы сказали, что было столкновение при котором погибла девушка, а также увидели темную машину и второго участника аварии. Одна из участниц «Битвы экстрасенсов» отметила, что, возможно, девушкой двигал драйв, адреналин. Она же увидела, что у Любы были проблемы с ногами. Матери погибшей посоветовали не винить мужчину из другой машины в смерти ее дочери — это было роковое стечение обстоятельств, а также отпустить ситуацию.