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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Красавица из Уфы Эльмира Шаихова победила на конкурсе красоты «Жемчужина Поволжья»

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Красавица из Уфы Эльмира Шаихова стала победителем конкурса красоты «Жемчужина Поволжья-2019».

Эльмира Шаихова родилась в Дюртюлях. Ей 20 лет. На конкурсе длинноволосая красавица представляла город Уфу. У нее уже есть титулы: «Мисс Башкортостан — 2018», «Краса Уфы — 2017», топ-10 и гран-при «Лучший Национальный костюм» Всероссийского конкурса «Мисс Туризм России — 2019», призер международного конкурса «Мисс Туризм Планеты — 2018» в Китае.

Эльмире подарили много ценных призов, главный из которых — сертификат на 300 тысяч рублей и золотое украшение с бриллиантом, сообщила руководитель модельного агентства Луиза Закирьянова.

Финал VII Республиканского конкурса красоты «Жемчужина Поволжья-2019» состоялся 27 октября в КРК «Корстон» города Казани.

Теги: конкурс красоты
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