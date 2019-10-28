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28 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии избраны делегаты на XIХ cъезд «Единой России», который пройдет 22 – 23 ноября

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии избраны делегаты на XIХ cъезд «Единой России», который пройдет 22 – 23 ноября Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан на XIХ cъезде «Единой России» представят 20 избранных делегатов. Среди тех, кто отправится на партийный форум, представители Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Миякинского, Архангельского, Федоровского, Янаульского, Абзелиловского и Благовещенского районов. Делегаты являются представителями различных профессий – работники сферы культуры, журналистики, главы муниципалитетов, руководители предприятий и другие. Также на съезд поедут члены Генсовета Партии Константин Толкачев и Тимур Гильмияров.

XIХ cъезд «Единой России» пройдет 22-23 ноября. На нем будут подведены итоги работы, поставлены задачи, которые надо решить в следующем году. Планируется обсудить участие «Единой России» следующем избирательном цикле.

Теги: Единая Россия
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