Фото: автор В Башкирии похолодает до 9 градусов мороза Фото: автор

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, 28 октября в республике прогнозируется облачная погода, дождь. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от 8 до 13 градусов тепла.

29 октября в Башкирии ожидается облачная погода, небольшой дождь со снегом, днем местами. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, ночью умеренный, местами порывы до сильного, днем умеренный.

Температура воздуха ночью — от минус 1 до плюс 4 градусов, местами — до 5 мороза. Днем — от 2 до 7 градусов тепла.

30 октября синоптики вновь обещают местами небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем восточный умеренный.

Температура воздуха ночью — от плюс 1 до минус 4 градуса, при прояснениях до 9 мороза. Днем — от 1 до 6 градусов тепла.