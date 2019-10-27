Фото: Ксения Калинина В Башкирии возможно усиление ветра до 26 м/c: МЧС начало экстренное оповещение населения Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ».

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Региональное МЧС начало экстренное оповещение населения. По данным ведомства, до конца суток 27 октября и в течении суток 28 октября местами по республике сохранится очень сильный ветер с порывами до 21-26 м/с.

По шкале Бофорта, скорость ветра в 21-24 м/с соответствует такой ветровой режим, как «сильная буря». Это когда повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы. «Полная буря» начинается при скорости ветра в 24-28 м/с — вырываются с корнем деревья, повреждаются легкие постройки.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

— старайтесь не проходить около деревьев, электроопор, рекламных щитов, хрупких конструкций, а также избегайте перемещения в непосредственной близости с домами, так как нередко из-за порыва ветра происходит падение элементов кровли, облицовки;

— автомобилистам следует аккуратнее парковать свои транспортные средства, чтобы избежать их повреждения.