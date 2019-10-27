Фото: Газиз Юсупов В Башкирии продолжаются обсуждения особенностей культуры и языка северо-западных башкир Фото: Газиз Юсупов

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в рамках открытого многожанрового фестиваля башкирской этнической культуры и современного искусства «Ауаз» в селе Верхнеяркеево Илишевского района состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная культуре, быту и языку северо-западных башкир.

«Субрегион играл значительную роль в истории Башкортостана, начиная с самых ранних периодов башкирского этногенеза — достаточно вспомнить труды Раиля Кузеева о Бугульминско-Белебеевской возвышенности как центре сложения башкир как этноса, — отмечает руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований АН РБ, к.и.н. Юлдаш Юсупов. — В любом случае наш Северо-Запад — очень заметный край и в этногенезе, и в нациеобразовании и нациестроительстве башкир».Ученый предлагает не уходя в концепции обратиться к Новой и Новейшей истории: время башкирских восстаний, формирования интеллигенции и создание Башкирской Республики. Здесь уместно вспомнить таких известных башкирских деятелей как Ильдархан Мутин, Ризаитдин Фахретдин и других. Они играли заметную роль в создании Башреспублики в 1917 году и становлении Башкирской АССР. В этом периоде ученые отмечают знаковую роль, которую играл северо-западный регион в истории нашей республики.

«В былые времена не уделялось достаточное внимание к специфике региона. Теперь этот пробел необходимо восполнять. Из специфических проблем региона можно назвать проблему северо-западного диалекта башкирского языка. Данная проблема не является первостепенной, но до сих пор является одной из самых обсуждаемых в среде интеллигенции нашей республики», — подчеркивает ученый.

В завершение научно-практической конференции прошел мастер-класс и состязание по стрельбе из традиционного башкирского лука, организованное общественным объединением северо-западных башкир «Без Башкортлар».

Организаторами конференции и соревнований выступили Центр социокультурного моделирования совместно с Министерством культуры и администрацией Илишевского района. Мероприятия этого цикла организовываются в рамках гранта Главы Республики Башкортостан по поддержке родных языков.