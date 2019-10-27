В Уфе начал работу первый Всероссийский форум молодых госслужащих

Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ





Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе начал работу первый Всероссийский форум молодых государственных служащих, организованный Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Министерством молодежной политики и спорта Башкортостана. Он объединил на своей площадке более 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет — представителей различных структур федеральных органов исполнительной власти, а также выпускников управленческих специальностей организаций высшего образования.

Официальный старт мероприятию дала председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.

«Радует, что идея такого форума принадлежит вам самим — молодым госслужащим. Мы вместе должны создавать новый, позитивный образ молодого государственного служащего, идеи которого могут найти отражение в повседневной жизни и будут помогать обществу. Общайтесь друг с другом, обменивайтесь контактами и не пренебрегайте наставничеством – это может здорово пригодиться вам в будущем», — обратилась она к участникам.

С приветственным словом молодым госслужащим от имени главы региона Радия Хабирова выступил и.о. министра молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов.

«Сердечно приветствую организаторов и участников Всероссийского форума молодых государственных служащих на гостеприимной земле Башкортостана. Государственная служба во все времена играла особую роль в развитии всех сторон жизни государства и общества. В наши дни перед лицом новых вызовов, в условиях формирования мировой экономики, современных моделей управления, реализации нацпроектов и масштабных программ, перед госслужбой ставятся особенно ответственные задачи. При этом повышаются требования к профессиональным и личностным качествам государственных служащих. Помимо высокой эффективности, готовности к инновациям и командной работе, их должны отличать честность, принципиальность, верность долгу. Проводимая в стране реформа системы государственного муниципального управления направлена на комплектование органов власти грамотными специалистами, готовыми к профессиональному развитию и самосовершенствованию. Сегодня значимую часть кадрового состава госслужащих, в том числе в нашей республике, составляют молодые сотрудники, которые на высоком уровне выполняют ответственные задачи. Именно они представляют собой мощный стратегический ресурс развития системы госуправления.

Уверен, что проведение Форума молодых госслужащих будет активно способствовать консолидации молодежи, работающих в органах госвласти, и рассмотрению важных вопросов адаптации молодых служащих, развитию их компетенций и непрерывного роста. Желаю вам, коллеги, активного движения вперед, энергии, упорства и плодотворной работы на благо нашего отечества», — зачитал он напутствие главы региона.

Руслан Хабибов также поблагодарил руководство Федерального агентства по делам молодежи за оказанное доверие.

«Наша республика стала первой площадкой, в которой проходит форум молодых госслужащих. Мы постарались создать все условия, чтобы цели и задачи, которые мы поставили перед собой на этом форуме, реализовались», — отметил и.о.министра.

Форум продлится в столице Башкирии до 29 октября. В рамках образовательной программы участников ожидают лекции от ведущих российских специалистов-практиков, панельные дискуссии с приглашением сотрудников Правительства Российской Федерации, а также семинары с последующей выработкой решений по актуальным вопросам развития государственной гражданской службы в Российской Федерации.

Также планируется, что итогом Всероссийского форума молодых государственных служащих станет совершенствование структуры органов по проведению ведомственной молодежной политики, достижение более эффективного использования профессионального, научного, творческого и организаторского потенциала молодых сотрудников, а также повышение привлекательности и престижа государственной гражданской службы.

«У нас 85 федеральных органов исполнительной власти, в каждом из которых до 25% сотрудников до 35 лет. Мы хотим объединить это сообщество и предложить общую повестку, интересную всем. За эти дни у нас есть отличная возможность обсудить все вопросы и прийти к общему мнению», — отметил один из спикеров форума, Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Степанов.