Фото: БГПУ Жители Башкирии написали «Географический диктант-2019» Фото: БГПУ

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 27 октября, жители Башкирии в пятый раз присоединились к Международной образовательной акции «Географический диктант – 2019». Более 5,8 тысяч площадок открылись для желающих написать географический диктант, сообщают в Русском географическом обществе.Акция по проверке знаний географии прошла и в нашей республике, зарегистрировано более 700 площадок. Регион в очередной раз стал одним из лидером среди регионов страны по количеству заявленных площадок.

Традиционной площадкой для проведения акции в Башкирии стал Башкирский государственный педуниверситет им. Акмуллы. Сегодня здесь написали диктант члены Башкирского отделения РГО – Председатель регионального отделения, ректор БГПУ Салават Сагитов, Почётный председатель БО РГО, известный путешественник Камиль Зиганшин и Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Раиль Асадуллин. Читал диктант известный телеведущий Дмитрий Каретко.

Всего в аудиториях вуза «Географический диктант» 400 человек. Среди них военный комиссариат РБ, юнармейцы и кадеты Кировского и Ленинского районов, школьники города Уфы, студенты вузов и колледжей, работники разных сфер, предприниматели и пенсионеры. Например, самой старшей участнице диктанта Тамаре Петровой — 84 года.

Лидер Башкортостанского отделения РГО Салават Сагитов пишет диктант второй раз.

«Самое главное в диктанте – популяризация нашей республики и нашей страны. В марте 2020 года планируем провести Республиканский географический диктант, где все вопросы будут касаться Республики Башкортостан», — сообщил он журналистам.

Диктант-2019 составлен в четырех вариантах: для проведения на площадках на территории России и зарубежных стран, для проведения Диктанта онлайн, для инвалидов по зрению и демонстрационный вариант. Все варианты составлены на русском и английском языках, все они идентичны по степени сложности. Каждый вариант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть (10 вопросов) базового уровня («географический ликбез») составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Напомним, тестирование участников акции анонимное, результаты акции будут известны только в конце декабря, получить их можно по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику. Высшая оценка, которую можно получить за диктант, — 100 баллов.