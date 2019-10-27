УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии рассылает предупреждения об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, в ближайшие сутки на территории республики ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности при усилении порывов ветра и по возможности ограничить выход из зданий, находится в помещениях.

Ранее агентство «Башинформ» информировало, что сегодня, 27 октября, в Башкирии будет облачно, возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха днем составит +8,+13 градусов.На отдельных участках автодорог возможно ухудшение видимости из-за тумана и дождя.