Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.99

EUR 71.11

27 октября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии рассылает предупреждения об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии рассылает предупреждения об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, в ближайшие сутки на территории республики ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности при усилении порывов ветра и по возможности ограничить выход из зданий, находится в помещениях.

Ранее агентство «Башинформ» информировало, что сегодня, 27 октября, в Башкирии будет облачно, возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха днем составит +8,+13 градусов.На отдельных участках автодорог возможно ухудшение видимости из-за тумана и дождя.

Теги: погода, штормовое предупреждение, МЧС по РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В башкирском Ишимбае в ДТП погиб 10-летний пешеход
В Ишимбае под колесами автомобиля погиб 10-летний мальчик. ДТП произошло на улице Машиностроителей около девяти вечера в минувшую пятницу. По словам 34-
В Уфе загорелся следственный изолятор №1
В Уфе 14 машин пожарной техники и 44 сотрудника МЧС направлены на возгорание в следственном изоляторе №1 на улице Достоевского. Задымление произошло в а
В Уфе все желающие могут прийти на фестиваль детского творчества «Ломая барьеры»
В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 26 октября проходит VII Межрегиональный фестиваль детского творчества «Ломая барьеры». Вход на мероприятие свободны
В Белебее на месте бывшей воинской части создадут индустриальный парк
В Белебее на месте бывшей воинской части планируется создание индустриального парка, сообщили в Корпорации развития Башкирии. Специалисты осмотрели две
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть