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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Дан старт Всероссийскому конкурсу лучших проектов по созданию комфортной городской среды

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Дан старт Всероссийскому конкурсу лучших проектов по созданию комфортной городской среды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На днях в Нижнем Новгороде Всероссийскому конкурсу лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

В этом году конкурс проводится уже в третий раз, в нем принимают участие «малые города» с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации федерального национального проекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов, в том числе 6 проектов из Башкирии. Оценка проектов и отбор победителей проводился в три этапа. Проекты-победители получают 30 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Конкурс организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. На данный момент в малых городах уже реализуется 160 проектов. Два из них в Башкирии, в городах Бирск и Белебей.

Теги: комфортная городская среда
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