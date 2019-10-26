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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в мероприятиях к 100-летию М. Карима участвует глава Союза журналистов России

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев принял участие в мероприятиях к 100-летию Мустая Карима. Он посетил фотовыставку «Встречи с Мустаем» в Нестеровском музее. Ее автор — Вячеслав Стрижевский, фотографировал поэта на протяжении полувека.

«Фотография дает нам фантастическую, почти непостижимую раньше возможность — вернуться в прошлое. Это чувство не покидало меня, когда я работал над выставкой. Возможно, в мое желание остановить мгновение никто не верил, потому что от первого снимка, сделанного в 1965 году, до последнего, прошла целая жизнь. Главная задача, которую я ставил перед собой, было желание сохранить неповторимый образ живого, великого нашего современника», — рассказал фотограф.

После осмотра выставки Владимир Соловьев возложил цветы к памятнику Мустая Карима и сейчас, как председатель жюри, участвует в церемонии награждения Международного конкурса «Золотой курай» в Национальном молодежном театре РБ имени Мустая Карима.

На журналистский конкурс, посвященный столетию поэта, поступило более 100 работ из Чехии, Канады, Китая, Турции, Азербайджана, Москвы, Татарстана, Дагестана, Якутии, Алтая, Хакасии, Мордовии, Красноярского края, Свердловской, Брянской областей. В каждой из семи номинаций (по числу лепестков цветка курая) определены три победителя, также учреждены две специальных номинации — «Лучшая работа на телевидении» и «Лучшая работа в Интернете». Организаторами выступили союзы журналистов России и Башкортостана, правительство Башкирии, Фонд имени Мустая Карима, редакция журнала «Уфа».

Теги: Мустай Карим, 100-летие, фотовыставка, возложение, Золотой курай
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