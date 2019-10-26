Фото: ИА «Башинформ» Родители детей с неусвояемостью белка обратились в Госдуму с просьбой не лишать их пособий Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии родители детей с неусвояемостью белка обратились к депутату Госдумы Инге Юмашевой с просьбой разобраться в ситуации с получением пособий, которых семьи лишаются по достижении детьми 14 лет.

Фенилкетонурия входит в перечень редких (орфанных) заболеваний, является неизлечимым, прогрессирующим, угрожающим жизни. Пациенты обеспечиваются региональным бюджетом. Единственное лечение ФКУ — соблюдение строжайшей диеты, которая состоит из специальных низкобелковых продуктов. Как указывается в обращении, такой хлеб стоит 350-500 рублей за батон, 1 кг обработанного риса — 1700, 200 г низкобелкового молока — 500, плитка шоколада — 300. Больные ФКУ не могут употреблять 95% обычных продуктов.

На учете в Медико-генетическом центре Башкирии состоят 176 человек с этим диагнозом, лечение получают 88 (диета и препараты аминокислот).

Согласно существующим нормам, после 14 лет дети лишаются возможности получить инвалидность. Считается, что необходимость в диете к инвалидизации не приводит. Однако инвалидность дает право на пособие, без которого родителям становится трудно содержать подрастающих детей — как правило, их матери, среди которых есть и одинокие, не могут работать, так как детям нужен постоянный присмотр, в том числе с организацией питания по строгой диете. В детский сад детей с ФКУ не принимают, в школе — не обеспечивают обедами.

Родители 42 детей с фенилкетонурией подписали обращение с просьбой не ограничивать их инвалидность возрастом, организовать питание в детсадах и школах. Парламентарий озвучит его на заседании Думы.