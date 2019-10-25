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Офтальмолог из Уфы установила рекорд страны, выполнив за день 43 операции

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский НИИ глазных болезней

Офтальмолог из Уфы установила рекорд страны, выполнив за день 43 операции Фото: Уфимский НИИ глазных болезней

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Офтальмолог Уфимскогоо НИИ глазных болезней Гульнара Исрафилова установила общероссийский рекорд: врач за один рабочий день провела 43 микрохирургические операции в рамках выездной сессии в городе Ишимбай [реализация национального проекта «Здравоохранение»].

«Среди прооперированных были пациенты с тяжелым диагнозом по общему состоянию здоровья – пациент с детским церебральным параличом, с парапарезом ног, врожденной близорукостью –28,0 и катарактой на единственном глазу. После проведенной офтальмохирургом института Ильдаром Нуриевым операции пациент получил зрение 0,5», — уточнили в пресс-службе НИИ.

Выездная сессия офтальмологов Уфимкого НИИ глазных болезней длилась четыре дня. Проведено 120 операций.

Теги: офтальмолог, Уфа
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