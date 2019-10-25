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В Башкирии выбрали лучших коммунальщиков

ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-служба МинЖКХ РБ

В Башкирии выбрали лучших коммунальщиков Фото: Пресс-служба МинЖКХ РБ

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Кумертау выбрали 18 победителей в шести номинациях конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников ЖКХ республики. Некоторые участники получили награды в номинациях: «Участник конкурса, имеющий наибольший трудовой стаж», «Самый молодой участник конкурса», «За продолжение династии в отрасли», «Самый молодой участник конкурса – член профсоюза» «Лучший тракторист-механик».

«Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодых специалистов в сферу ЖКХ. Вместе с тем, участники смогли пообщаться, поделиться и перенять профессиональный опыт», — сказал заместитель министра ЖКХ РБ Николай Ельников.

Участников ожидали два тура испытаний: теоретический и практический. Лучшие получили денежные награды и подарки от спонсоров.

Теги: ЖКХ, конкурс, Лучший по профессии
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