Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров возглавил региональное отделение «Единой России» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в Уфе на региональной конференции «Единая Россия» секретарем регионального отделения избран глава Башкортостана Радий Хабиров. На этом посту он сменил председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, который 10 лет руководил отделением «Единой России». Глава региона вручил ему благодарственное письмо председателя партии за особые заслуги перед «Единой Россией». Константин Толкачев поблагодарил однопартийцев за совместную партию и предложил на свое место кандидатуру главы Башкортостана Радия Хабирова и попросил поддержать его.Напомним, что накануне президиум генерального совета «Единой России» принял решение о согласовании кандидатур 13 глав регионов в качестве исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии. В их числе – Радий Хабиров, который сегодня после тайного голосования делегатов конференции возглавил Башкортостанское отделение.

«Считаю эту идею абсолютно правильной, она верная. Конечно, обязанности секретаря регионального отделения – это ещё и дополнительная нагрузка. С другой стороны, наша партия правящая, и это важный ресурс для каждого главы субъекта Российской Федерации, – подчеркнул на вчерашней встрече с главами регионов – кандидатами в секретари региональных отделений партии председатель «Единой России», премьер – министр правительства страны Дмитрий Медведев. – Партия даёт возможность услышать тысячи людей сразу, причем это несколько иной ракурс, чем обычное общение. Нашу партию представляют десятки тысяч депутатов различного уровня. В самых отдалённых территориях у нас есть местные, первичные отделения, и все они должны быть опорой для высшего должного лица субъекта Федерации, если он является секретарём регионального отделения партии. Я думаю, что в случае, если присутствующие здесь коллеги возглавят региональные отделения, эти партийные структуры будут реальной опорой для вас, помогут лучше почувствовать настоящие потребности людей и выработать справедливые решения».

«Я хотел бы особо поблагодарить Константин Борисовича, который 10 лет возглавлял наше отделение, который не дрогнув руководил и вел ее в достаточное непростые времена. Для меня это полноценная и отдельная работа, а не какой то довесок. Партия – единственный легальный инструмент для того того, чтобы добиваться власти», — сказал Радий Хабиров.

«Не надо стесняться добиваться победы. Нужно избавляться от формализма в работе, который порой кроме раздражения у людей не вызывает. Партия должна быть везде, где есть обсуждения тех или иных проблем, где формируется умы и настроения людей, в том числе и в социальных сетях», — отметил Радий Хабиров.

Радий Хабиров поблагодарил своих коллег за оказанное доверие.Традиционная политическая борьба уходит в прошлое, нужно работать по — современному. Партия должна быть правдивой, справедливой, человечной и простой, чтобы завоевать доверие жителей, — считает глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил также однопартийцев за то, что приняли активное участие в сборе средств на строительство хосписа и за работу в Сибае, когда там была непростая экологическая ситуация. По мнению главы региона, любое действие члена «Единой России» находится под микроскопом и поэтому они должны быть безупречными. Радий Хабиров считает, что партия должна быть более технологичной и интересной, чтобы не терять свои ведущие позиции в республике.Глава региона дал поручение региональному исполкому подготовить и провести внутрипартийную дискуссию по теме, как должна развиваться партия, какие вызовы стоят перед ней. Такая дискуссия должна быть проведена не для галочки, а выработать конкретные решения и быть интересной для членов партии.