Радий Хабиров: Аграрии Башкирии настоящие герои труда

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УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня аграрии Башкортостана отмечают свой профессиональный праздник. В этом году уборочная страда стала одной из самых сложных за последние десять лет, но несмотря на это сельчане справились с тяжелыми погодными условиями. Глава Башкортостана, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню работников АПК отметил, что в этом году собран достойный урожай – более 3,3 млн тонн зерновых, сейчас продолжается уборка сахарной свеклы и масличных культур.Самый большой вклад в общий каравай республики внесли 9 передовых районов, каждый из которых намолотил более 100 тысяч зерна. Это Стерлитамакский, Чекмагушевский, Илишевский, Аургазинский, Мелеузовский, Давлекановский, Кармаскалинский, Чишминский и Благоварский районы.

В числе лучших агрохозяйства глава региона отметил СПК «Урожай», Башкирагроинвест, МТС «Центральная», каждых из которых положил в закрома республики более 100 тысяч зерна. Еще одним важным направлением является животноводство. С начала года произведено 240 тысяч тонн мяса скота и птица и 1.3 млн тонн молока.

«Мы завершаем 8 проектов общей стоимостью 9 млрд рублей. На следующий год планируется начать 9 проектов общей стоимостью 23 млрд рублей. В том числе «Башкирмолоко» в Кушнаренковском районе, «Северная Нива» в Белебеевском, «Урожай» в Аургазинском районах. Только эти проекта еще увеличать дойное стадо на 18 тысяч голов. Такая инвестиционная активность в АПК меня очень радует. Только в этом году на «Инвестчасах» одобрено 44 проекта на общую сумму 85 млрд рублей», — сказал Радий Хабиров.

«Аграрии республики приобрели новой техники и оборудования с начала года на сумму более 6 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем весь объем закупок за прошлый год. В этом году на эти цели из бюджета республики выплачено 815 млн рублей. Недавно я принял решение о выделение дополнительных 500 млн рублей. Радует, что второй год подряд Башкортостан является лидером по числу вновь созданных сельхозкооперативов».

«Большое внимание уделяется селу и в моем «сентябрьском» указе. Строя планы на пятилетку мы возлагаем большие надежды на АПК. Хочу поблагодарить всех тружеников за отличные успехи, за ответственное отношение к земле. Вы настоящие герои труда. Желаю вам доброго здоровья, мира, успехов, пусть в ваших семьях всегда будет счастье и достаток», — сказал глава региона.

По его словам растет деловая активность и в перерабатывающей промышленности. Запущены молочные заводы в Чишминском и Балтачевском районах. Французская компания Savencia возводит в Белебее крупнейшее в Европе производство мягких сыров. Мелеузовский молочно-консервный комбинат начал строительство производства сухих смесей для детского питания. Есть ряд крупных проектов в мясной промышленности. Важнейшим направлением считается техническое и технологическая модернизация отрасли.Глава республики подчеркнул, что для него, как для родившегося и выросшего на селе – создание достойных условий жизни. В 2020 году начинается новая федеральная программа по комплексному развитию сельских территорий и Башкортостан активно участвует в заявочной компании. Средства пойдут на строительство жилья, спортивных и детских площадок, ФАПов, водопроводов, уличного освещения, газификацию и много другое.Глава Башкортостана наградил лучшие районы республики за высокие достижения дипломами правительства, а десять лучших комбайнеров, механизаторов и водителей получилииз его рук ключи от новеньких автомобилей «Шевроле Нива». А перед началом торжественного собрания Радий Хабиров осмотрел выставку, на которой свою продукцию представили перерабатывающие предприятия, сельхозкооперативы и частные подворья.