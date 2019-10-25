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25 октября Пятница

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Синоптики Башкирии прогнозируют теплую погоду на выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Синоптики Башкирии прогнозируют теплую погоду на выходные Фото: Валерий Шахов

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на предстоящие выходные.

По информации Башгидромета, 26 октября в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, западный – 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 3 до 8 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза. Днем теплее – плюс 7-12 градусов.

27 октября синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью – 4-9 градусов тепла, при прояснениях до минус 1. Днем – плюс 8-13 градусов.

Теги: погода
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