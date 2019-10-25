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25 октября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии могут ввести «час тишины» в дневное время

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии планируют нововведение, которое коснется проведения ремонтных работ в многоквартирных домах. Парламент республики обсудил разработку нового законопроекта, запрещающего шуметь днем.

Председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев отметил, что к ним часто обращаются родители маленьких детей с жалобами на соседей, у которых идет ремонт. Из-за шума молодые мамы не могут уложить детей на тихий час. Он пояснил, что в условиях города невозможно посреди дня «выключить звук» – остановить строительство, работу большегрузного транспорта, снегоуборочной техники, но этого и не требуется. В своих обращениях жители жалуются на шумные ремонтные работы внутри многоквартирного дома.

По законодательству, в рабочие дни шумные работы и развлечения запрещены с 23.00 до 7.00, в выходные и праздники – с 23.00 до 9.00. Сейчас депутаты хотят внести поправки и узаконить в Башкирии «час тишины» в дневное время. В парламенте признали, что есть несколько юридических нюансов, но у других регионов есть опыт решения этой проблемы, поэтому депутаты хотят изучить опыт коллег.

Теги: Госсобрание РБ, «час тишины», нововведение
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