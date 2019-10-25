Фото: Госкомитет РБ по информатизации В сельском районе Башкирии завершилось подключение к интернету социальных объектов Фото: Госкомитет РБ по информатизации

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Благодаря реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура», в Давлекановском районе Башкирии завершилось подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в населенных пунктах с численностью от 100 до тысячи человек.

«К высокоскоростному интернету в Давлекановском районе подключены 10 социально значимых объектов. Среди них — Исмагиловский, Соколовский, Сергиопольский, Поляковский, Имай-Кармалинский, Кадыргуловский ФАПы, школы в Хусаиново, Микяшево и Исмагилово, а также пожарная часть №117 в Давлеканово», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Алевтина Даутова.

Проект «Информационная инфраструктура» предусматривает строительство оптоволоконных линий связи, развитие каналов связи, подключение к ним социальных объектов и создание соответствующей инфраструктуры внутри них.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

В рамках нацпроекта минимальная скорость подключения ФАПов, пожарных частей и сельских администраций должна быть не менее 10 Мбит/с, сельских школ — не менее 50 Мбит/с, городских — не менее 100 Мбит/с.

«Высокоскоростной интернет позволит фельдшерам сельских ФАПов записывать пациентов на прием к врачу, консультироваться у узких специалистов, оперативно передавать данные на уровень районной и республиканской больниц, — добавила Алевтина Даутова. — С подключением школ к оптическим каналам связи школьники и педагоги смогут пользоваться электронными журналами и дневниками, получат доступ к цифровым библиотекам и дистанционным технологиям обучения. Пожарные — оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, докладывать обстановку и обмениваться данными».

Как сообщало агентство «Башинформ» , по итогам проведенного в июле аукциона, подключение социально значимых объектов в рамках этого проекта возложено на ПАО «Башинформсвязь».

По условиям контракта, до 1 декабря этого года провайдер подключит 722 таких объекта, или 26 процентов от общего количества подключаемых объектов в Башкирии.

Всего до конца 2021 года запланировано подключение в регионе 2774 социальных объектов.