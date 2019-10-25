В Башкирии изменилось время работы налоговых инспекций из-за периода уплаты налогов

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии из-за приближающегося срока уплаты налогов изменилось время работы налоговых инспекций. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, с 1 ноября они будут работать по будням с 9.00 до 20.00, во вторую и четвертую субботу ноября — с 10.00 до 15.00.

Из-за приближения срока уплаты имущественных налогов за 2018 год продлеваются рабочие часы. Посетителей будут принимать в рабочие дни до 20.00. Время для личного приема руководством инспекций также увеличено.

В Башкирии идет ежегодная рассылка «писем счастья» — уведомлений и квитанций для уплаты налогов за квартиры, частные дома, земельные участки и автомобили. Что в этом году изменилось в законодательстве, и как удобнее всего заплатить налоги — в материале﻿ агентства «Башинформ».