Руководитель УГАТУ Сергей Новиков: «Мы ставим задачу - стать вузом мирового уровня»













УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Профессии будущего, лаборатории аддитивных технологий и 3D-визуализации, электрический самолет, беспилотный автомобиль, суперкомпьютер, известные научно-педагогические школы – это и многое другое ждет потенциальных студентов в УГАТУ. Новый руководитель университета ставит серьезные задачи перед профессорско-преподавательским составом: УГАТУ должен стать вузом мирового уровня.

«На общем собрании нашего коллектива я представил концепцию дальнейшего развития университета на год. Мы будем опираться на традиции университета, использовать богатейший опыт предшественников. У нас активно развиваются научные школы, есть достаточно сильные компетенции практически по всем приоритетным направлениям. Сегодня мы фокусируем на этом наше внимание, конечно, в контексте современных реалий. В июне 2020 года планируем принять стратегию развития УГАТУ до 2025 года, синхронизировать ее с задачами, которые ставит президент России Владимир Путин и глава Башкортостана Радий Хабиров», — сообщил врио ректора Сергей Новиков о запланированных шагах.

Для того чтобы все задуманное реализовалось, в вузе готовится «команда изменений». Планируется обучение молодых вузовских лидеров, дальнейшее развитие комфортной среды. Вместе с другими университетами Башкирии УГАТУ активно включился в создание научно-образовательного центра в республике. Университет выступает участником разработки критических технологий для сфер машиностроения, энергетики, IT и медицины.

Вуз работает над перезагрузкой отношений с индустриальными партнерами — ПАО «ОДК», ПАО «ОДК-УМПО», «БЭСК», ООО «Газпром трансгаз Уфа», АО «УАП «Гидравлика» и другими. Для этих предприятий университет готовит кадры, и здесь намечен целый комплекс совместных работ. Сергей Новиков отметил, что сегодня важно готовить выпускников не просто на рынок труда, а под конкретные заказы предприятий для решения конкретных задач. В основном студенты ориентированы на уфимские и российские предприятия и компании, но выпускники крайне востребованы и на мировом уровне. В вузе есть практика получения двойных дипломов, а также, по желанию, выдается европейское приложение. В свою очередь, иностранные выпускники авиационного вуза крайне востребованы в своих странах, где занимают позиции топ-менеджмента на предприятиях.

Стоит отметить, что авиационный университет единственный в республике ведет военную подготовку, причем по трем направлениям: кадровых офицеров, офицеров запаса и солдат запаса. Военная подготовка востребована и среди девушек.

«Мы должны быть энергичнее, мобильнее, креативнее и гораздо оперативнее реагировать на те вызовы, которые ставит перед нами жизнь и общество. Мы ставим себе задачу стать вузом мирового уровня, поэтому будем работать командой, одной большой семьей. Впереди много свершений!» — подчеркнул руководитель университета .

Сегодня УГАТУ – это крупнейший федеральный образовательный и научно-исследовательский комплекс, настоящий вуз-городок в центре Уфы. В составе университета пять факультетов и три института, семь научно-исследовательских институтов. В Башкортостане только в УГАТУ есть суперкомпьютер, Центр приема и обработки космической информации, Центр коллективного пользования «Нанотех», лаборатории аддитивных технологий. В вузе есть свой авиапарк с современными боевыми самолетами и вертолетами. Предметом особой гордости является уникальный кабинет-музей авиационных двигателей – таких в России только два.

В УГАТУ учатся около 16 тысяч студентов и аспирантов, работают более 1500 преподавателей, в том числе свыше 170 докторов и 650 кандидатов наук. Ежегодно только на первый курс обучения на бюджетные места поступают около трех тысяч выпускников школ и ссузов.