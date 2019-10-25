В Уфе на Хакимовской мечети торжественно установили полумесяцы

Фото: сайт администрации Уфы



Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 24 октября на минареты Хакимовской мечети торжественно установили полумесяцы. В мероприятии участвовали председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и участники XII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века».

По словам Верховного муфтия, еще 40 лет назад в Башкортостане было всего 16 мечетей, а сегодня действуют 1 200 мечетей, и восстановление спустя почти 100 лет Хакимовской мечети – очень важное для всех событие.

«Чтобы наша молодежь не потеряла себя в этой жизни, им нужна духовная опора – нравственность и любовь к Отчизне», – сказал председатель ЦДУМ России.

Почетные гости – известные религиозные деятели России, Индии, Ирака, Турции, Египта, Иордании и других зарубежных стран искренне поздравили уфимцев с этим событием. Муфтий Стамбула Мехмет Емин Масали прочитал суры Благородного Корана и совершил дуа, сообщается на сайте мэрии города.

Хакимовская мечеть – памятник истории и архитектуры. Ее стены сложены из красного кирпича, здесь возвышались два стройных минарета, украшенных рельефным орнаментом. Они представляли собой два установленных друг на друга цилиндра разного диаметра. Высота мечети достигала 18-ти метров. Мечеть построена в 1907-1908 годах на средства уфимского купца Хакимова, проживавшего в доме по улице Бекетовской, ныне улице Мустая Карима. Мечеть называли «Хакимовской».

9 февраля 1930 года Башкирский центральный исполнительный комитет принял постановление «О закрытии Хакимовской мечети в г. Уфе». В 1934 году здание стало клубом для фабрики «8 Марта». В 1939 году были снесены минареты, а также полностью переделаны внутренние помещения. С 1970-х годов здание мечети заняло диспетчерское управление «Башкирэнерго», а рядом расположилась трансформаторная подстанция. В 1991 году здание было возвращено мусульманам, хотя «Башкирэнерго» покинуло его только в 2002 году.

С 2002 года по настоящее время ведётся восстановление мечети при поддержке ЦДУМ России и Российского исламского университета Уфы. С 2019 года к процессу реставрации и благоустройству территории присоединилась команда городского центра «Арт-Квадрат».