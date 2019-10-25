Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.86 ↑

EUR 71.14 ↓

25 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за неверной оплаты проезда картой в маршрутке началась драка - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Уфе из-за неверной оплаты проезда картой в маршрутке началась драка - видео Фото: Соцсети

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские пассажирские перевозки снова в центре скандала. В социальных сетях жительница столицы Анна сообщила о конфликтной ситуации в маршрутке №272, которую обслуживает ИП Искалин.

«Оплачиваю я проезд картой. Однажды водитель ввел сумму 100 рублей и снял с карты у меня эту сумму, второй раз — 50. Вводят какую хотят сумму, и нигде не указано, что при оплате картой сумма как-то меняется. Сегодня произошло то же самое и при просьбе дать мне сдачу, если честно, просто из принципа: мне нагрубили, обматерили, послали, еще и вытолкнули», — написала уфимка.

По словам девушки, водитель, который представился Андреем, начал распускать руки, пытался ее ударить и отнять мобильный телефон.

«Подбежал молодой человек, защитил меня, но водитель не успокоился и решил, что он в одной категории с молодым человеком, полез в драку. Мой телефон он отобрал кинул к себе, когда я начала снимать. До этого я услышала «прекрасные» слова о себе. Честно, я в шоке!», — добавила Анна, приложив к своему посту видеоролик и фото конфликта.

Позднее девушка написала заявление в полицию на водителя маршрутки. С ее слов, на нее и парня, который защитил пассажирку, поступило встречное заявление.

Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

Теги: пассажирские перевозки, Уфа, 272 маршрут, ИП Искалин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии сельчан старше 65 лет будут бесплатно отвозить в больницы на обследования
В Башкирии сельчан старше 65 лет будут возить на дополнительные обследования в больницы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном инте
В Башкирии потеплеет до +12 градусов
Эта осень уже не раз баловала жителей Башкирии теплыми днями. Уфимцы насчитали четвертое «бабье лето». 25 октября хорошая погода продолжит радовать жител
В Уфе стали известны подробности «нападения» мужчины на школьницу
24 октября в Уфе в отдел полиции поступило сообщение о том, что на школьницу напал неизвестный мужчина и скрылся с места преступления. Злоумышленник якоб
Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов избежал уголовного преследования
16 октября сотрудники следственного отдела по расследованию особо важных дел прекратили уголовное преследование бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппов
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть