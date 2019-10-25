Фото: Соцсети В Уфе из-за неверной оплаты проезда картой в маршрутке началась драка - видео Фото: Соцсети

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские пассажирские перевозки снова в центре скандала. В социальных сетях жительница столицы Анна сообщила о конфликтной ситуации в маршрутке №272, которую обслуживает ИП Искалин.

«Оплачиваю я проезд картой. Однажды водитель ввел сумму 100 рублей и снял с карты у меня эту сумму, второй раз — 50. Вводят какую хотят сумму, и нигде не указано, что при оплате картой сумма как-то меняется. Сегодня произошло то же самое и при просьбе дать мне сдачу, если честно, просто из принципа: мне нагрубили, обматерили, послали, еще и вытолкнули», — написала уфимка.

По словам девушки, водитель, который представился Андреем, начал распускать руки, пытался ее ударить и отнять мобильный телефон.

«Подбежал молодой человек, защитил меня, но водитель не успокоился и решил, что он в одной категории с молодым человеком, полез в драку. Мой телефон он отобрал кинул к себе, когда я начала снимать. До этого я услышала «прекрасные» слова о себе. Честно, я в шоке!», — добавила Анна, приложив к своему посту видеоролик и фото конфликта.

Позднее девушка написала заявление в полицию на водителя маршрутки. С ее слов, на нее и парня, который защитил пассажирку, поступило встречное заявление.

Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.