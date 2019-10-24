Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.79 ↑

EUR 70.96 ↓

24 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 1,5% молочных продуктов признаны подделкой

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 1,5% молочных продуктов признаны подделкой Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Из 710 проб молочных продуктов, исследованных в Башкирии в третьем квартале текущего года, 10% не отвечают нормам по микробиологическим показателям, 8,3% — по физико-химическим. Об этом сообщили эксперты республиканского Роспотребнадзора.

Также специалисты выявили процент фальсифицированной продукции: подделкой признано 1,5% исследуемых товаров.

«Исследованные в рамках мониторинга 165 проб молока и молочной продукции на содержание антибиотиков, 182 пробы по санитарно-химическим показателям, 81 проба на радиологические показатели, 4 пробы на содержание ГМО отвечают гигиеническим нормативам», — уточнили в ведомстве.

Из оборота санитарные эксперты изъяли 220 кг молочной продукции из-за истекшего срока годности, отсутствия документов, несоответствия маркировки и неправильных условий хранения.

За все нарушения на производителей и точки продаж наложены штрафы в сумме 215 тысяч рублей.

Теги: молочные продукты, подделка, Роспотребнадзор
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В торговом центре Уфы 14-летней девочке стало плохо: школьница скончалась в больнице
Следственный комитет по Башкортостану организовал доследственную проверку по факту смерти 14-летней уфимки. По данным пресс-службы ведомства, 22 октября
Радий Хабиров посетил Затонскую ТЭЦ
Затонская ТЭЦ начала свою работу в 2018 году и стала крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкортостана. В строительс
В Башкирии в квартире найдено тело 12-летнего мальчика
В Башкортостане, в городе Октябрьском, накануне найдено тело 12-летнего мальчика. От чего скончался школьник - пока неизвестно. Следователи изъяли с мес
В Башкирии ветеран чеченской войны спас из горящего дома пожилую женщину
Профессиональный спасатель из ЯНАО во время своего отпуска спас жизнь пожилой женщины. Анатолий Васильев приехал в село Кистенли-Богданово Бижбулякского
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть