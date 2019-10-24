Фото: Олег Яровиков В Башкирии 1,5% молочных продуктов признаны подделкой Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Из 710 проб молочных продуктов, исследованных в Башкирии в третьем квартале текущего года, 10% не отвечают нормам по микробиологическим показателям, 8,3% — по физико-химическим. Об этом сообщили эксперты республиканского Роспотребнадзора.

Также специалисты выявили процент фальсифицированной продукции: подделкой признано 1,5% исследуемых товаров.

«Исследованные в рамках мониторинга 165 проб молока и молочной продукции на содержание антибиотиков, 182 пробы по санитарно-химическим показателям, 81 проба на радиологические показатели, 4 пробы на содержание ГМО отвечают гигиеническим нормативам», — уточнили в ведомстве.

Из оборота санитарные эксперты изъяли 220 кг молочной продукции из-за истекшего срока годности, отсутствия документов, несоответствия маркировки и неправильных условий хранения.

За все нарушения на производителей и точки продаж наложены штрафы в сумме 215 тысяч рублей.