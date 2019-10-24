Фото: Коммерсант-Уфа Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов избежал уголовного преследования Фото: Коммерсант-Уфа

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

16 октября сотрудники следственного отдела по расследованию особо важных дел прекратили уголовное преследование бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. По данным «Коммерсант-Уфа», с экс-чиновника сняли все обвинения по статье 198 УК РФ ч.1 (уклонение от налогов) в связи с отсутствием состава преступления. По словам адвоката бывшего заместителя главы уфимской администрации, за Филипповым признано право на реабилитацию. Тем не менее бывшему чиновнику по-прежнему придется отвечать перед судом по другому уголовному делу — превышение должностных полномочий.

«Никакого преступления не было, тем не менее, три года длилось уголовное преследование, я находился под подпиской о невыезде, было арестовано мое имущество. Здесь четко прописано мое право на реабилитацию. Это характеризует действия сотрудников следственных органов и коррумпированных сотрудников прокуратуры, количество которых сейчас поуменьшилось в башкирской прокуратуре», — цитирует издание речь Александра Филиппова в Октябрьском районном суде.

В 2018 году бывшего вице-мэра столицы Башкирии обвинили в уклонении от уплаты налогов в сумме 3,7 млн рублей после продажи компании «Автореал» бизнесмену Андрею Смышляеву. Тогда Филиппову назначили штраф в 250 тысяч рублей, но освободили от наказания в связи со сроком давности. Позднее Верховный суд республики вернул дело на дополнительное расследование.