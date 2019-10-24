Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии сельчан старше 65 лет будут бесплатно отвозить в больницы на обследования Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии сельчан старше 65 лет будут возить на дополнительные обследования в больницы.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Проект реализуется в рамках программы «Старшее поколение» и «Демография».

О дополнительных обследованиях и скринингах на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний (старческая астения, депрессия, сахарный диабет,гипертоническая болезнь, онкологические заболевания и др.) будут информировать по телефону, через СМИ и всеми общедоступными способами сотрудники поликлиник, учреждений социального обслуживания, органы местного самоуправления.

Возить сельчан будут специальные мобильные бригады, укомплектованные соцработниками. Услуга оказывается бесплатно.