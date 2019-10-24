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Компания «Российские железные дороги» получила первые беспилотные локомотивы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Компания «Российские железные дороги» получила первые беспилотные локомотивы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Российские железные дороги» (РЖД) получили первые беспилотные маневровые локомотивы. Устройства были переданы РЖД в начале октября и сейчас проходят испытания, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Президент компании Cognitive Technologies, разработавшей «мозги» для беспилотных локомотивов, Ольга Ускова на форуме «Открытые инновации» в «Сколково» рассказала о потенциале таких технологий. Беспилотные маневровые локомотивы уникальны для РЖД тем, что они работают при любой погоде, даже при занесенных снегом путях и светофорах.

Ранее президент компании говорила, что беспилотные поезда в России могут стать реальностью через два или три года. Поскольку иностранные фирмы не справились с погодными условиями, она уточнила, что это, скорее всего, будут отечественные разработки. Ускова отметила, что это высокий уровень математики, которого нет нигде в мире.

По словам Ольги Усковой, немецкая компания Siemens и швейцарская компания Stadler уже попросили показать им, как ездят беспилотные локомотивы. Она считает, что компания «Российские железные дороги» сможет продавать свои беспилотные локомотивы по всему миру, поскольку системы работают 100 из 100 в трудных погодных условиях и уверенность в потенциале только растет.

Теги: беспилотники, «Российские железные дороги»
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