Фото: Валерий Шахов Больше всего в стране говорят на русском, татарском, чеченском и башкирском - эксперт Фото: Валерий Шахов

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Языки малочисленных народов России находятся в наиболее уязвимом положении, 54 из них сейчас включены в особый список. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» по итогам проходящей в Уфе международной языковой конференции рассказала научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, руководитель Центра европейских и американских исследований, главный редактор журнала «Вестник антропологии», доктор исторических наук, профессор Марина Мартынова. По ее словам, всего сейчас, согласно переписи населения 2010 года, в стране зафиксировано 174 языка, а по некоторым данным, если считать диалекты, то их число доходит до 277. Русским языком владеет подавляющее большинство населения страны – 98,2%. Кроме того, 23% населения владеет еще 38 языками, а остальные 114 языков распространены только среди 1% населения.

После русского языка, больше всего в стране носителей татарского, чеченского, башкирского языка, отметила ученый. Далее идут украинский, чувашский, аварский, якутский языки.

«Учитывая, что нынешний год объявлен ООН Годом коренных народов, проводимая в Уфе конференция имеет особую актуальность. Интерес к языковой теме в нашей стране возрос после того, как был принят федеральный закон об изучении родных языков, — отметила Марина Мартынова. — Сейчас мы готовимся к проведению в 2020 году очередной переписи населения, готовим списки народов России, которые будут включены в перепись. И вот тут возникает проблема терминологии, в частности, необходимо дать четкий ответ на вопрос: «Что такое родной язык?» В ходе прежних переписей люди называли родным языком не один, а два языка. И в этом нет никакого противоречия. Более того, наши исследования в среде студентов показали, что до 25% молодежи, наряду со своим родным языком, так сказать, языком матери, в качестве родного назвали еще и другой язык, как правило, русский».

Собеседниками журналистов на пресс-конференции стали участники открывшейся накануне в Уфе и продолжающейся сегодня международной научно-практической конференции «Башкирский язык и литература в условиях глобализации и полиэтнической среды: опыт и перспективы». Ибраим Абдулвалиев из Института языка и литературы им. Ч. Айтматова (Кыргызстан), Магомед Магомедов из Института языка и искусств им. Г. Цадаса ДФИЦ РАН (Дагестан), ведущий аналитик Российской Академии образования Сергей Боргояков, профессор Казанского федерального университета Альфия Юсупова, профессор Московского городского педагогического университета Клара Бурнакова рассказали о своем видении развития и сохранения родных языков, проблемах, которые волнуют их носителей.

Как отметил директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Айбулат Валиев, конференция в Уфе собрала ученых из ведущих языковых научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов России, а также стран СНГ. Спектр обсуждаемых на ней вопросов очень широк и разнообразен. Это вопросы подготовки кадров и учебников для изучения родных языков, их популяризации, сохранение культурного наследия народов России, изучения диалектов. Сегодня проходят секционные заседания, круглые столы, симпозиумы по вопросам развития языков коренных народов, компьютерной лингвистики и интеллектуальным технологиям в языкознании, современным языковым процессам в СМИ, проблемам перевода, фольклора и этнографии.

Организаторами научного языкового форума в Уфе выступили администрация главы республики, Министерство науки и высшего образования РФ, правительство РБ, Российская академия наук, Министерство образования РБ, УФИЦ РАН, Региональный общественный фонд развития науки и культуры «Аркадаш», ИИЯЛ УФИЦ РАН.

Конференция проводится при финансовой поддержке гранта главы РБ, направленного на сохранение и развитие народов Республики Башкортостан.