Фото: ИА «Башинформ» В Следственном комитете Башкирии рассказали о причинах детских суицидов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Согласно официальной статистике Следственного комитета по республике, чаще всего решают уйти из жизни подростки в возрасте 15-17 лет. На эту возрастную группу по итогам 9 месяцев 2019 года приходится 76% случаев самоубийств.

По данным Следственного комитета, 93% несовершеннолетних, ушедших из жизни в текущем году, учились в школах или техникумах, жили в малонаселенных пунктах и небольших райцентрах с неразвитой инфраструктурой. У погибших помимо учебы не было хобби или увлечений. По статистике, девочки задумываются о суициде чаще мальчиков, однако не доводят задуманное до конца: процент завершенных суицидов у юношей в три разе выше.

Следователи назвали три основные причины детских самоубийств: неразделенная любовь, ссоры со взрослыми, гиперопека или, наоборот, равнодушие родителей.

Помимо конфликтов, причиной суицидального поведения ребенка может явиться и недостаточное внимание родителей к ребенку, отсутствие заботы и какого-либо интереса к его жизни. В некоторых случаях это приводит к появлению социальных сирот, то есть детей, родители которых по различным причинам отказались или были лишены родительских прав, отмечают в ведомстве.

Наряду с отсутствием достаточного внимания и заботы родителя к ребенку, причиной суицидального поведения, может также стать также излишнее внимание родителя к жизни ребенка, контроль всех сфер его жизни, отсутствие у ребенка возможности самостоятельно принять даже самое незначительное решение.

Для решения конфликтов с детьми, в ведомстве советуют взрослым обращаться к психологам и в кризисные центры.