Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.79 ↑

EUR 70.96 ↓

24 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Следственном комитете Башкирии рассказали о причинах детских суицидов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Следственном комитете Башкирии рассказали о причинах детских суицидов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Согласно официальной статистике Следственного комитета по республике, чаще всего решают уйти из жизни подростки в возрасте 15-17 лет. На эту возрастную группу по итогам 9 месяцев 2019 года приходится 76% случаев самоубийств.

По данным Следственного комитета, 93% несовершеннолетних, ушедших из жизни в текущем году, учились в школах или техникумах, жили в малонаселенных пунктах и небольших райцентрах с неразвитой инфраструктурой. У погибших помимо учебы не было хобби или увлечений. По статистике, девочки задумываются о суициде чаще мальчиков, однако не доводят задуманное до конца: процент завершенных суицидов у юношей в три разе выше.

Следователи назвали три основные причины детских самоубийств: неразделенная любовь, ссоры со взрослыми, гиперопека или, наоборот, равнодушие родителей.

Помимо конфликтов, причиной суицидального поведения ребенка может явиться и недостаточное внимание родителей к ребенку, отсутствие заботы и какого-либо интереса к его жизни. В некоторых случаях это приводит к появлению социальных сирот, то есть детей, родители которых по различным причинам отказались или были лишены родительских прав, отмечают в ведомстве.

Наряду с отсутствием достаточного внимания и заботы родителя к ребенку, причиной суицидального поведения, может также стать также излишнее внимание родителя к жизни ребенка, контроль всех сфер его жизни, отсутствие у ребенка возможности самостоятельно принять даже самое незначительное решение.

Для решения конфликтов с детьми, в ведомстве советуют взрослым обращаться к психологам и в кризисные центры.

Теги: суициды, СКР по РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В торговом центре Уфы 14-летней девочке стало плохо: школьница скончалась в больнице
Следственный комитет по Башкортостану организовал доследственную проверку по факту смерти 14-летней уфимки. По данным пресс-службы ведомства, 22 октября
Радий Хабиров посетил Затонскую ТЭЦ
Затонская ТЭЦ начала свою работу в 2018 году и стала крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкортостана. В строительс
В Башкирии в квартире найдено тело 12-летнего мальчика
В Башкортостане, в городе Октябрьском, накануне найдено тело 12-летнего мальчика. От чего скончался школьник - пока неизвестно. Следователи изъяли с мес
В Башкирии ветеран чеченской войны спас из горящего дома пожилую женщину
Профессиональный спасатель из ЯНАО во время своего отпуска спас жизнь пожилой женщины. Анатолий Васильев приехал в село Кистенли-Богданово Бижбулякского
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть