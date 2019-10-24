Фото: dictant.rgo.ru В Башкирии «Географический диктант-2019» напишут более чем на 700 площадках Фото: dictant.rgo.ru

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии напишут «Географический диктант-2019» более чем на 700 площадках. Их общее количество в России и за рубежом перевалило за 5,5 тысячи площадок. Это рекордное число за всё время существования акции, сообщается на сайте проекта. В прошлом году диктант написали на 3532 площадках.

«Географический диктант-2019» состоится 27 октября. Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является Президент Российской Федерации Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом уже в пятый раз. Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году, за это время его участниками стали почти 900 тысяч человек.

В этом году диктант уже традиционно будет проходить в вузах, школах, научных институтах, библиотеках, но не только. Также проверить свои географические знания можно будет в поездах и на вокзалах, в заповедниках и на ракетном крейсере «Варяг», в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге, в этнопарке «Кочевник» и исторических парках «Россия — моя история».

Диктант-2019 составлен в четырех вариантах: для проведения на площадках на территории России и зарубежных стран, для проведения Диктанта онлайн, для инвалидов по зрению и демонстрационный вариант. Все варианты составлены на русском и английском языках, все они идентичны по степени сложности. Каждый вариант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть (10 вопросов) базового уровня («географический ликбез») составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 27 октября в 12 часов по местному времени. Доступ к Диктанту онлайн откроется на сайте акции dictant.rgo.ru в 14 часов по московскому времени, написать его можно будет в течение пяти дней — до 14 часов 31 октября.