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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии жители за «шуточные» звонки в спецслужбы заплатили 270 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии жители за «шуточные» звонки в спецслужбы заплатили 270 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии заплатили за ложные звонки более 270 тысяч рублей.

Должники звонили по 02 и заявляли о «бомбах» или вызывали «скорую» и МЧС для соседа, а потом наблюдали, как полицейские, медики и спасатели суетятся в поисках угрозы или пострадавшего, сообщают в службе судебных приставов РБ. Как пояснили в ведомстве, встречаются случаи, когда человек вызывает машину скорой помощи или МЧС с целью доставить хлопоты своему недругу или соседу, с которым ведется давняя вражда.

Отмечается, что «телефонные нарушители» осознанно оставляют заявку по экстренному номеру на «спасение», которое им не требуется, а затем наблюдают за действиями приехавших специалистов.

За 9 месяцев 2019 года приставы взыскали за ложные звонки в спецслужбы с 270 нарушителей больше 270 тысяч рублей. Штраф за ложный вызов составляет 1000-1500 рублей. Все лица, достигшие 16-летнего возраста, несут наказание рублем, а в отношении несовершеннолетних «баловников» административная ответственность возлагается на их родителей.

Теги: скорая помощь, полиция, спецслужбы, ложный вызов
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