Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: О новых сборах за вывоз мусора; обманутых дольщиках и ПДК ядов Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Госдуме назвали регионы с наибольшим числом обманутых дольщиков. Это Московская область, Москва, Башкирия и Самарская область.

В России больше всего обманутых дольщиков в Московской области, Москве, Башкирии и Самарской области. Такие данные спикер Госдумы Вячеслав Володин привёл на пленарном заседании, пишет «Парламентская газета». Он отметил, что даже после изменения законодательства, создания эскроу-счетов и фонда помощи обманутым дольщикам в регионах ситуация с проблемными строительными объектами складывается по-разному. «10 регионов больше всего имеют обманутых дольщиков», — привёл данные Володин. Больше всего — 588 человек — в Московской области. «Также в десятку регионов, где эта проблема до сих пор не решена, входят Москва, Башкортостан, Самарская область», — говорится в газете и отмечается, что спикер палаты ещё раз призвал депутатов включиться в решение вопросов достройки проблемных объектов.

«Антисоциальный» приказ. В Башкирии возмутились новым сбором за вывоз мусора, передает INTERFAX.RU. Сообщается, что с 1 октября в Башкирии «Почта России» «начала взимать дополнительную комиссию с населения при оплате коммунальной услуги "обращение с отходами"», согласно внутреннему приказу предприятия. Общественность считает этот приказ «антисоциальным», пишет агентство, уточнив при этом, что «дополнительная комиссия с горожан составляет 20 рублей, с жителей села — 15 рублей при стоимости услуги 70 и 35 рублей в месяц соответственно». «Нововведение "Почты России" приведет к отказу населения от оплаты данной услуги и к снижению собираемости платы граждан, а также формированию негативного имиджа новой системы обращения с ТКО», — предположил собеседник агентства. По словам чиновников, введение комиссии не было согласовано с оператором по вывозу мусора, поэтому регоператоры попросили «Почту России» и Минэкологии отменить эту комиссию, говорится в материале.

Выросла средняя зарплата. Тем временем в Башкирии средняя зарплата выросла на 6,4% по сравнению с прошлым годом и составила 36,5 тыс. рублей. Об этом передает RT со ссылкой на данные Башкортостанстата. «За январь — август текущего года средняя зарплата в регионе составила 35 645 рублей. Это на 7,8% больше, чем в тот же период прошлого года», — отмечают на телеканале.

Экс-полицейские предстанут перед судом за вымогательство. Как узнал News.ru, в Башкирии «пятеро бывших полицейских, входивших в состав преступной группы, предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве и совершении ещё ряда преступлений». Сообщается, что группа злоумышленников действовала в Уфе в 2017-2018 годах. В частности, двое из них продали автомобиль, изъятый в рамках расследования уголовного дела, а вырученные средства присвоили. Кроме того, продолжают в издании, «преступники инсценировали задержание двоих уфимцев и вымогали у них 300 тысяч рублей, угрожая подбросить наркотики». Тогда в качестве залога экс-полицейские забрали автомобиль. Задержали злоумышленников после того, как один из потерпевших обратился в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ, добавили в News.ru.

Кто и почему в России повышает предельно допустимые концентрации вредных выбросов и чем обернутся такие послабления? «Обсуждение этих и связанных с ними вопросов состоялось в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека», — информировала «Российская газета», пояснив, что внимание к этой теме вызвано тем, что «на фоне общего роста заболеваемости регулирующий орган не снижает значения ПДК для канцерогенных веществ в атмосферном воздухе, а, наоборот, повысил». Например, по винилхлориду и формальдегидам, узнала газета и уточнила, что по винилхлориду, который является сильным ядом, значение среднесуточной ПДК в нормативах было увеличено в 30 раз! «В список российских городов с повышенным уровнем загрязнения воздуха входит 51 населенный пункт с общим населением 19 миллионов человек. На первых строчках — Салават, Стерлитамак, Уфа, Мончегорск, Никель, Каменск-Уральский, Кунгур, Вольск, Красноуральск, Кировоград, Магнитогорск, Карабаш, — информировала «РГ». — И людям, которые там проживают, трудно объяснить, почему их здоровье и конституционное право на благоприятную окружающую среду должны зависеть от технологического несовершенства предприятий и чьей-то коммерческой выгоды», — пишут в издании. Отмечается, что участники совещания пришли к выводу о необходимости полной открытости материалов, на основании которых устанавливаются и изменяются ПДК.

Отравилась газом и умерла. В продолжение «канцерогенной» темы «Лента.ру» сообщает, что в Уфе 14-летняя школьница умерла в больнице после того, как понюхала вместе со сверстниками газ из баллончика. По данным интернет-газеты, компания из троих подростков пошла в туалет в местном торговом центре «Семья». «В какой-то момент девочка потеряла сознание, находившиеся рядом люди вызвали «скорую», и подростка отправили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, школьница умерла в тот же день, не приходя в сознание», — говорится в сообщении. СКР начал проверку.