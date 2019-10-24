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24 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Перми на круглом столе обсудили проблемы пермских башкир

ОБЩЕСТВО
Фото: Исполком Всемирного курултая башкир

Фото: Исполком Всемирного курултая башкир

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Наш Урал для всех!» — основной посыл круглого стола «Карта символов Урала», прошедшего в Перми. Ученые из Башкортостана участвуют в VI Всероссийском форуме национального единства. На три дня Пермь стала площадкой, где представители органов власти, эксперты и ученые в формате открытого диалога обсуждают вопросы национальной политики и межнациональных отношений в России. На форум приехали более 600 участников из 50 регионов страны.

В рамках форума Всемирный курултай башкир совместно с Институтом стратегических исследований АН РБ при поддержке администрации Пермского края провел круглый стол на тему «Карта символов Урала в контексте башкирской и общероссийской традиции: этнополитологический аспект». В работе круглого стола приняли участие начальник управления главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Азат Бадранов и председатель Исполнительного комитета Всемирного курултая башкир Искандер Юлдашев.

К обсуждению были представлены вопросы этнополитической мозаики Урала, социокультурной динамики региональной и этнонациональной идентичности, представлен опыт и перспективы позиционирования субъектов в рамках Большого Урала и России в целом. Республиканские ученые — кандидат философских наук Азат Бердин, кандидат исторических наук Юлдаш Юсупов выступили с актуальными вопросами.

Ученые и общественные деятели обсудили потенциал солидарности: проблемы и перспективы гражданского почитания исторических образов (Салават Юлаев, Исмагил Тасимов, герои войны с Наполеоном и Великой Отечественной войны). Особое внимание было уделено вопросу о пермских башкирах, особенностям их этнической культуры. Участникам круглого стола, пермским коллегам были вручены футболки с надписью «Ғәйнә» и бейсболки от общественной организации «Без башкортлар».

Теги: курултай башкир, башкиры РФ
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